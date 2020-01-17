والدة «أحمد» بعد 7 سنوات من الإصابة: المضخة أنقذت ابنى من «يأس الشفاء»

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - 7 سنوات كان يتحدث فيها أحمد، صاحب الـ12 عاما، إلى الله، يشكو له تعبه و«رعبه» من «حقن الأنسولين» ويسأله لماذا اختاره هو للإصابة، ولم يكن أحمد يتحدث لأحد من أهله، ولكن والدته كانت تسمعه، وكانت تدعو الله معه، دون أن يدرى، أن يتم عليه بالشفاء، فكانت «مضخة الأنسولين» هى الحل الذى أرسله الله إلى أحمد بعد شكواه، كما تقول والدته.

«أصيب ابنى فى سن مبكرة جدا، حيث كان عنده 5 سنوات فقط، وكنت ألاحظ تكرار دخوله دورة المياه، ولديه تبول لا إرادى أحيانا، وعندما قمنا بإجراء التحاليل الطبية، بعد زيارة الطبيب، اكتشفنا إصابته بمرض السكرى، وحاول الطبيب وقتها طمأنتى بأنه مرض عادى وعلاجه مع الأنسولين تنظيم الأكل، ولكن الأزمة كانت فى رعب أحمد من الحقن، حيث كان يتناول الأنسولين 4 مرات يوميا، بخلاف (شكة قياس نسبة السكر)، وتسبب رعبه فى سيطرة فكرة اليأس عليه وعدم الرغبة فى الحصول على حقن الأنسولين وهو ما كان سيتسبب فى فقدانه حياته، الأمر الذى جعلنى أترك عملى لأتابعه باستمرار خوفًا من قيامه بذلك».

وأضافت والدة أحمد: «كان مرض ابنى شغلى الشاغل مع الاطلاع على كل جديد، حتى علمت بأمر المضخة وتركيبها فى مستشفى الدمرداش منذ شهور قليلة، وقمت بالفعل بتركيبها له، والحمد لله ليس لها أية أعراض جانبية، ويتعامل معها بمفرده، ويأكل كل ما يرغب فيه، مع مراعاة عدد الوحدات المطلوبة لكل وجبة».