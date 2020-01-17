شكرا لقرائتكم خبر عن والدة « نرمين»: «المضخة الذكية» أكثر راحة لابنتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نرمين.. تلك الطفلة صاحبة العشرة أعوام، والتى عانت من مرض السكرى ولم تتجاوز وقتها عمر السنتين، ظلت تعانى من أزمات المرض وتفاوت نسبة السكر فى الدم بشكل شبه يومى، وفقا لوالدتها، التى قالت: «تجربة ابنتى تكاد تكون مختلفة، فلقد قمنا بتركيب مضخة الأنسولين لها منذ نحو 4 سنوات، فى جهة خاصة، وبدأنا بالمضخة العادية، ثم استبدلناها بالمضخة الذكية (smart)، والتى نقلت ابنتى إلى مستوى مختلف تماما من التعامل مع المرض، وتفاوت نسبة السكر فى الدم، ووخز الإبر لقياس هذه النسبة».

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وأضافت: «وفقا للتجربتين مع المضخة، فأستطيع أن أقول إنها ثورة حقيقية لأطفال السكرى تحديدا، فلقد تم ضبط التراكمى الخاص بقياسات السكر فى الدم لابنتى على مدار السنوات الأربع الماضية، فضلا عن حرية ابنتى فى الحركة بشكل أفضل كثيرا، وتقوم المضخة الذكية حاليا، بقياس مستوى السكر فى الدم، لو كان مرتفعا تعطى جرعات بشكل تلقائى لضبط النسبة فى الدم، ولو كان منخفضا تعطى إنذارا لرفعه عن طريق الأكل أو العصائر».

تتذكر والدة نرمين قبل تركيب المضخة لابنتها أزمة قياس السكر فى بعض الأوقات التى كانت تعانى فيها نرمين من مضاعفات السكر، لدرجة وصلت إلى 10 مرات فى اليوم، وهو ما كان يسبب أذى نفسيا كبيرا لها.

وبالرغم من تحسن الحالة الصحية لنرمين، مع استخدام المضخة، خاصة الذكية منها، إلا أنه لايزال هناك «أزمة نفسية» تعانى منها بسبب استفسار أصدقائها المستمر عن الجهاز الذى تحمله خارجيا ليكون أشبه بـ«موبايل»، وهو ما تتمنى تطوره خلال المرحلة المقبلة ليصبح «غير ظاهر» للآخرين.