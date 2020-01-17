شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب التركيب لأطفال السكرى.. حياة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ما بين دخول المستشفى بشكل متكرر، وانعكاس ذلك بأثر نفسى سلبى، كانت تعيش «حبيبة» أول فترة إصابتها بمرض السكرى، منذ 3 سنوات، وكان عمرها 7 سنوات، ولم تعش هذه الفترة بمفردها وإنما كان الانعكاس على الأهل أيضا، مع متابعة أهل «حبيبة» لتطور حالة ابنتهم فى مستشفى الدمرداش، علموا بأمر المضخة، وهى التى قلبت حياة ابنة العشرة أعوام، إلى «نعيم» جديد، كما وصفها والدها.

يقول والد حبيبة، الذى طلب عدم نشر اسمه: منذ 3 سنوات ظهرت على ابنتى بعض الأعراض غير الطبيعية، كالخمول وانخفاض فى الوزن بشكل كبير، وتبول متكرر، وبعد زيارة الطبيب اكتشفنا أنها مصابة بمرض السكرى، فى البداية كان الأمر بمثابة مصيبة لنا، وانقلبت حياتنا رأسًا على عقب، خاصة فى بداية العلاج، لأنها كانت مرحلة صعبة جداً، بسبب عدم معرفتنا بالمرض، أو كيفية التعامل مع حقن الأنسولين، وهو ما استدعى دخول حبيبة للمستشفى بشكل متكرر، الأمر الذى أصابها بضغط نفسى وجسدى كبيرين، لدرجة أنها كانت لا ترغب فى استمرار حياتها، وكان يشكل هذا أزمة لنا.

ويضيف: «سمعنا من أحد الأصدقاء والمترددين على المستشفى، عن مضخة الأنسولين وسهولة التعامل معها، الأمر الذى جعلنا نبحث فى الأمر، وذهبت إلى المستشفى بالفعل، وتم تحويل حبيبة إلى وحدة السكر والغدد الصماء، وتلقينا برنامجا تعليميا لكيفية عمل مضخة السكرى وتم تركيبها منذ خمسة أشهر، ومن وقتها أصبحت حبيبة طفلة طبيعية تتعامل مع المضخة بمفردها، وتذهب إلى المدرسة ولا تشعر بالضغط النفسى والتوتر الذى كان يسببه السكرى فى بداية الإصابة به، خاصة أنها كانت تتعرض للحقن بالأنسولين حوالى 4 مرات يومياً، لكن حالياً يتم تغيير الدعامة مرة واحدة كل 3 أيام».