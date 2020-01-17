شكرا لقرائتكم خبر عن للراغبين فى التركيب: أنت الآن «أكثر حرية».. ولا خوف من «ظاهرة الفجر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«تناول الطعام بحرية أكثر وممارسة أى نوع من النشاطات» هذا ما ينطبق على من يرغب فى تركيب المضخة، ولكن لكل شىء مميزات وعيوب، وهو ما نستعرضه، فبالنسبة للمميزات، يأتى الأمر كالتالى:

■ تقدم نتائج مُثبتة:

فقد أظهرت دراسة بارزة أن تحسين القدرة على التحكم فى مستوى السكر بالدم يحد أو يمنع حدوث المضاعفات الناتجة عن الإصابة بداء السكرى، وتبين أن العلاج المكثف الذى يتحقق بفضل الحقن المتكرر يوميا أو باستخدام المضخة يقلل من مضاعفات داء السكرى وتطوره بنسبة 76%.

كما أظهرت الدراسة أن للعلاج بالمضخة أثره المفيد على بعض المرضى المصابين بسكرى الحمل، حيث تساعد المضخة على توصيل الأنسولين بشكل تلقائى إلى جانب تسهيل عمليات ضخ الأنسولين، فهى توفر المزيد من الحرية والمرونة لجميع مرضى السكرى الذين يحتاجون إلى حقن مستمر من الأنسولين.

■ تُسهل من القدرة على التحكم بالسكرى بشكل أفضل:

تحقق أنظمة المضخة أعلى مستوى من الحرية فى اختيار المواعيد المناسبة بكل مريض، والتى لا يمكنه الحصول عليها مع استخدام العلاج بالحقن، وكل شخص يعانى من صعوبة التحكم فى مستويات السكر فى الدم نتيجة للبرنامج غير المتوقع، يمكن للمضخات أن تُحدث فارقًا ملحوظًا لديه.

■ تسمح بتناول الطعام بحرية:

قد يتحدث الأشخاص الذين يأخذون العلاج التقليدى بالحقن عن «ملاحقة الأنسولين لهم»، ويتناولون الكربوهيدرات لرفع مستويات السكر فى الدم نتيجة لتأثيرات نظام الأنسولين طويل المفعول، ونظرًا لأن مضخات الأنسولين تستخدم علاجا سريع المفعول، تقل الحاجة إلى «متابعة علاج الأنسولين».

■ المضخات دقيقة:

تسمح التقنية المستخدمة فى المضخات بتوصيل الأنسولين فى شكل جرعات دقيقة تعمل على توصيله بدقة عالية مقارنةً بالحقن.

■ يمكن توقعها:

يوصى باستخدام الأنسولين سريع المفعول فى المضخات، لإمكانية التنبؤ بمدى مفعول الأنسولين وذروة فاعليته بشكل كبير، حيث يصعُب التنبؤ برد فعل الحقن اليومية طويلة أو متوسطة المفعول.

■ توصيل الأنسولين باستمرار:

تقوم المضخات بتوصيل الأنسولين على فترات ثابتة، فهى تؤدى عملًا مشابهًا لوظيفة البنكرياس الطبيعى.

■ سهولة ومرونة المضخات:

يمد مخزن المضخة المريض لمدة 6 أيام (على حسب الاستخدام الشخصى)، الذى يلغى الحاجة إلى الالتزام بمواعيد الحقن فلا يُعرقل الروتين اليومى للمريض.

■ مُصممة خصيصًا للمرضى:

تم برمجة المضخة لتلبى الاحتياجات الفردية، ويمكن تعديل المضخة بسهولة للحفاظ على مستويات السكر فى الدم ضمن النطاق المستهدف، وذلك عند ممارسة الرياضة أو عند اتباع روتين يومى عادى.

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■ يوفر العلاج بها فوائد صحية أخرى:

قد تقوم المضخات بدور المنقذ، حيث أوضحت دراسة علمية أن الأشخاص الذين يقومون بمراقبة شديدة أقل عرضة لتقلبات مستوى جلوكوز الدم إلى جانب أنها تحافظ على نطاق جلوكوز الدم بحيث يكون أقرب ما يكون من المعدل الطبيعى.

■ يلائم العلاج بالمضخة متطلبات الأنسولين الفردية الخاصة بشكل دقيق:

لهؤلاء المفعمين بالنشاط أو لديهم حساسية ضد الأنسولين، تساعد المضخات على الحد من عدد النوبات، نظرا لأن الأنسولين سريع المفعول لديه رد فعل متوقع بشكل كبير، ونظرا لأن كمية الأنسولين التى تضخها المضخة تحاكى نظام توصيل الأنسولين الطبيعى فى الجسم، يتم استخدام العلاج على الوجه الأمثل عندما تقوم المضخة بتوصيل الأنسولين سريع المفعول باستمرار إلى الجسم، كما يمكن تعديلها بحيث يتم زيادة أو تقليل توصيل الأنسولين، وفقًا للاحتياجات التى يمكن برمجتها بحيث تعمل إما تلقائيا أو يدويا.

■ يمكن للعلاج بالمضخة التكيف مع المتطلبات المتزايدة ومع «ظاهرة الفجر»:

على مدار الليل، يُفرز الجسم هرمون النمو الذى يتسبب فى ارتفاع مستويات السكر، ويُعرف ارتقاع مستوى جلوكوز الدم فى الصباح الباكر باسم «ظاهرة الفجر»، لهذا يمكن برمجة المضخة لتوصل الأنسولين الكافى للمساعدة فى الحفاظ على مستوى الجلوكوز ضمن النطاق المستهدف خلال هذه الفترة.

■ توفر العديد من الخيارات مع توفير الراحة:

يسمح لك الضخ المستمر للأنسولين سريع المفعول باختيار موعد تناول الطعام ويمنحك حرية عدم تناول الطعام عندما لا تشعر بالجوع، ويسمح لك بالنوم لوقت متأخر متى شئت، ويستمتع مستخدمو المضخة بمجموعة متنوعة من خيارات الطعام المنتقاة، إذ يمكنك «تعويض» خيارات الطعام بجرعة إضافية من الأنسولين المعطى من خلال المضخة.



تعطل المضخة والتكلفة والتعرض للعدوى.. أبرز عيوب المضخات

■ التكلفة:

تعتبر تكلفتها أكثر من الحقن عن طريق السرنجة.

■ التعرض للعدوى:

بسبب تثبيت الأنبوب والإبرة على الجسم لمدة تصل إلى 3 أيام فهناك قابلية لإصابة الجلد بالعدوى مكان الإبرة.

■ تعقد التركيب:

قد يجد بعض الأشخاص أن هذه التكنولوجيا صعب التعامل معها.

■ تعطل المضخة:

قد تحدث بعض الأعطال والمشاكل الفنية مع الاستخدام، وقد تؤدى إلى توقف ضخ الأنسولين وحدوث عدم انتظام فى سكر الدم، وعندها يمكن استخدام الأنسولين بالحقن لحين معرفة المشكلة.

■ اختلافات شخصية:

طريقة تفكير وحساسية كل شخص عند استخدامه للمضخة عامل مهم جدا، فقد يجدها بعض المرضى غير ملائمة من حيث الشكل أو المظهر أو قد يحدث العكس.