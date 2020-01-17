شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «مضخة أنسولين لكل طفل».. من «الدمرداش» إلى «أبوالريش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«مضخة أنسولين لكل طفل»، عنوان المبادرة التى أطلقتها الدكتورة إسراء سليم، مسؤولة التدريب على عمل مضخة الأنسولين بمستشفى الدمرداش للأطفال بجامعة عين شمس، تحت إشراف الدكتورة إيمان منير، رئيس وحدة السكر بالمستشفى، لتكون إسراء مسؤولة عن مساعدة أطفال السكرى، وبحث حالتهم، ثم تحويلهم إلى المستشفى لتركيب المضخة بسعر رمزى، ثم التدريب على استخدامها.

وتأتى المرحلة الأولى للمبادرة فى مستشفى الدمرداش، على أن تبدأ المرحلة الثانية خلال الشهر المقبل، فى مستشفى أبوالريش بقصر العينى فى جامعة القاهرة، ومستشفى جامعة الإسماعيلية، على أن تتبعها مستشفيات جامعات المنصورة، والإسكندرية، وبنها. وقالت الدكتورة إسراء، لـ«المصرى اليوم»، إن هذه المبادرة تدعم تركيب الجهاز بالكامل بمستلزماته للأطفال خاصة الذين يعانون من شراسة المرض ومضاعفاته الخطيرة، وذلك وفقا للجنة طبية تقوم بتحديد خطورة المرض على الطفل. وأضافت: «قمنا بإنشاء صفحة خاصة على (فيس بوك) بغرض دعم الأهالى ممن لا يستطيعون شراء المستلزمات، فلدينا 6 أهداف لهذا الأمر أولها توفير أحدث وسائل علاج السكر عن طريق المضخة بسعر مخفض يناسب الأسر المتوسطة والفقيرة، والتى يعانى أبناؤها من الأزمات المتلاحقة لمرض السكرى، إضافة إلى توعية المرضى وذويهم بالمرض ومضاعفاته، مع تدريبهم على استخدام المضخة، فضلا عن المتابعة المستمرة مع المريض، لتلافى أى أخطاء فى التعامل، وتفادى المضاعفات، علاوة على تحسين النظام الغذائى والجسدى للمريض».