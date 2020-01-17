شكرا لقرائتكم خبر عن التشوش وشحوب الجلد أبرز أعراضه: ضغط الدم المنخفض.. «حياتك فى خطر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

البعض قد يشعر بدوار مفاجئ عند الوقوف، أو يتعرض لإغماء أثناء التسوق أو السير أو العمل، هذه بعض الأعراض الشائعة عن هبوط ضغط الدم، ولكن لو تطورت الأعراض إلى برودة وشحوب الجلد، أو التشوش، أو ضعف فى تسارع نبضات القلب، لا بد من الحذر والتواصل مع طبيب، خاصة أن ضغط الدم المنخفض ليس مرضا ولكنه يظل مهددا للحياة.

يوضح الدكتور أحمد فتحى، مدير معهد القلب القومى الأسبق، أن هناك أعراضا مع هبوط ضغط الدم، من بينها نقص كمية الدم التى تصل إلى أجهزة الجسم المسؤولة عن الوظائف الحيوية مثل المخ والقلب والكلى والكبد، إضافة إلى نقص السوائل فى الجسم، وحدوث نزيف، ودوار أو دوخة خفيفة، وإغماء، وإرهاق جسدى، واضطراب، أو سرعة فى نبضات القلب، وهى أعراض لأمراض تؤدى إلى هبوط ضغط الدم، وهذه الأمراض مثل ضعف عضلة القلب، أو الإصابة بالشرايين التاجية الفجائية، بمعنى أن مريض جلطة القلب قد يعانى من ارتفاع ضغط الدم، ولكن لو عانى من موقف أصابه بضغط عصبى، قد يعانى من الضغط المنخفض لو العضلة ضعيفة، أو لديه اختلال فى وظائف الغدد وقتها يكون له علاقة بالمرض.

Advertisements

وقال فتحى لـ« المصرى اليوم» إن الخطأ الشائع بين الناس، هو بمجرد الإحساس بالصداع، وعند قياس الضغط يجده منخفضا فيهرع لأخذ الأدوية، فى الوقت الذى قد يكون انخفاض الضغط بسبب التوتر أو الإجهاد، فتناول الدواء دون معرفة أسباب الانخفاض قد يؤدى لزيادة ضربات القلب مع أضرار جانبية للقلب.

الدكتور إبراهيم بسيونى، عميد طب المنيا الأسبق، يؤكد أن ضغط الدم الذى يعتبر منخفضًا بالنسبة لشخص قد يكون طبيعيًا لشخص آخر، ولكن الانخفاض بشكل عام يكون «غير طبيعى»، وفى الحالات الشديدة قد يكون انخفاض ضغط الدم مهددًا للحياة إذا تضمن الأعراض التالية: «التشوش، خصوصًا فى كبار السن، برودة ورطوبة وشحوب الجلد، تنفس سريع، ضعف وسرعة النبض».

وأشار بسيونى إلى إنه عادة ما يكون ضغط الدم منخفضًا فى الليل، ويرتفع بحدة عند الاستيقاظ، وهناك حدوث انخفاض ضغط الدم الانتصابى بشكل خاص لدى كبار السن، لكنه قد يصيب صغار السن أيضا، أما الأصحاء فيصابون بالهبوط عند الوقوف فجأة بعد الجلوس مع وضع الساقين فوق بعضهما لفترة طويلة أو بعد اتخاذ وضع القرفصاء لفترة، وهناك انخفاض ضغط الدم بعد تناول الطعام، وهو الذى يصيب كبار السن، موضحا أن انخفاض ضغط الدم قد يحدث لأى شخص، وفقا لأنواعه المنتشرة بناء على العمر أو الأدوية، فأدوية ضغط الدم المرتفع قد تسبب انخفاضا كبيرا، فضلا عن السكرى وبعض حالات مرضى القلب.