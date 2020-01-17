شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع توعية لـ«الالتهاب الرئوى» عند الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمتلئ الرئة بحويصلات هوائية تنبسط لإخراج غاز ثانى أكسيد الكربون، وتنقبض لإدخال غاز الأكسحين، الذى يمر مع الدم ويمد الأعضاء المختلفة بالتغذية اللازمة لتقوم بوظائفها الحيوية وهذا يحدث فى الحالات الطبيعية، وعندما تتعرض الرئة للالتهاب تمتلئ تلك الحويصلات بإفرازات تعيق دخول وخروج الغازات من الجسم، فيحدث اضطراب فى الغازات وتقل نسبة الأكسحين، ما يتسبب فى ارتباك أداء باقى الأعضاء.

الالتهاب الرئوى عدوى تصيب الرئتين وتؤدى إلى ضيق التنفس وسعال شديد، وفى حال عدم الكشف عن الالتهاب الرئوى أو تركه بلا علاج قد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة، وتعد عدوى الجهاز التنفسى أحد الأسباب الرئيسية للوفاة فى الأطفال، هكذا تؤكد الدكتورة إيمان محمود فودة، رئيس وحدة الصدر بمستشفى الأطفال بجامعة عين شمس، وهو ما استدعى قيام المستشفى بتنظيم أسبوع للتوعية بالمرض.