شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة: ميكنة اخطارات البرامج ستكون جاهزة خلال الربع الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل الغرف السياحية بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار على إنهاء اجراءات ميكنة اخطارات البرامج السياحية للشركات والفنادق، حيث تم إطلاق النسخة التجريبية للبرنامج في شهر سبتمبر 2019 و من المتوقع ان تكون المنظومة جاهزة للتنفيذ الفعلي بكامل طاقاتها خلال الثلاثة أشهر الاولى من العام 2020.

وقالت غرفة الشركات ، أن منظومة ربط مفردات الحركة السياحية بالمنطقة المركزية مع وزارة الداخلية هى أحد الاهداف التى تعمل على تحقيقها، وذلك في إطار حرص الغرفة على مواكبة التحول الرقمي، لافته إلى ان الجهود العام الماضى أدت إلى إقناع وزارة الداخلية بالاستغناء عن تسليم اخطارات البرامج السياحية للشركات لشرطة السياحة يدويا وتحويلها الى اخطارات الكترونية.

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ثم بدأ الجانبان فى دراسة ومناقشة الفكرة وبعد ان تبين اهميتها للقطاع، تحولت الفكرة لتشمل كل الغرف السياحية التابعة للإتحاد وهى غرفة الفنادق والمنشآت السياحية وغرفة الغوص والسلع والعاديات، وعليه فقد تم عمل بروتكول تعاون بين الاتحاد العام للغرف السياحية ووزارة الداخلية.

ونص البروتوكول على العمل لانشاء منظومة متكاملة تربط بين شركات السياحة و الفنادق و باقي مفردات الحركة السياحية ووزارة الداخلية، بحيث يتم إخطار إدارة شرطة السياحة والاثار ووزارة السياحة بجميع البرامج السياحية على المنظومة، لتقوم شرطة السياحة بدورها بإخطار مديريات الامن التابعة لها كل في نطاقه، من اجل عمليات التامين اللازمة.

وشددت الغرفة ،على أن المنظومة تهدف إلى توفير الوقت والجهد والتكاليف ،و تقليص نسبة الاخطارات الغير منضبطة، حيث سيتم تغذية المنظومة ببيانات محدثة ودقيقة مصدرها وزارة السياحة وادارة النظم والمعلومات بكل غرفة .