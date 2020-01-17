شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد المشارك فى مفاوضات سد النهضة يصل القاهرة اليوم قادما من واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل القاهرة اليوم الجمعة الوفد المصرى المشارك فى مفاوضات سد النهضة التى عقدت على مدار 3 أيام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث النقاط الخلافية فى المسار التفاوضى، برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن، و حضور رئيس البنك الدولي، حيث تخلل الاجتماعات لقاء لوزراء الخارجية والرى من الدول مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

واتفقت الدول الثلاث فى ختام الاجتماعات على عقد اجتماع وزاري في واشنطن خلال الفترة من 28- 29 يناير الحالى للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يسبق الاجتماع الوزاري إجراء مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين بالدول الثلاث بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي للتحضير للاجتماع الوزاري المقبل .

وتضمن البيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.

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كما اتفق الوزراء على أن يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى آلية لفض المنازعات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الرى، أن كمية الاستخدامات المائية لمختلف القطاعات بالدولة نحو 84 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن هناك فجوة بين الموارد والاستخدامات المائية تقدر بنحو 21 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن سد الفجوة يتم من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية الضحلة وتحلية مياه البحر، مؤكدا أن مصر حريصة على اتفاق مستدام وعادل لجميع الأطراف في قضية سد النهضة، بحيث يضمن حقوق كل دولة، وليس الجانب المصرى فقط، موضحاً أن موقف مصر واضح فى قضية سد النهضة ونتبع كافة الخطوات المتعلقة بهذه القضية .