شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم قياس المسافة من القاهرة لأى محافظة فى مصر ؟.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اذا اردت السفر من القاهرة لأى محافظة أخرى فستبحث عن المسافة بين المحافظتين لقياس زمن الرحلة ، وكثير منا لا يعلم كيف يتم احتساب المسافة؟، من القاهرة الى أى محافظة أخرى ،والغريب أن فى هذا الأمر أن المسافة تقاس بين المحافظات ، من داخل هيئة البريد فى ميدان العتبة ، حيث يوجد داخل مبنى هيئه البريد تمثال للخديوى أسماعيل وتوجد أسفل قاعدته نجمة ، وهذه النجمة هى مركز القاهرة ،الذى يبدأ منه قياس المسافة من القاهرة الى المحافظات الأخرى.

والقاهرة الخديوية، هي منطقة قلب القاهرة فى فترة الخديوى إسماعيل، وتبدأ من كوبري قصر النيل، حتى منطقة العتبة، بما حوته من دار للأوبرا القديمة التى احترقت فى عام 1971، ومبني للبريد، ومقر لهيئة المطافئ، إلي جانب ما تفرع منها من شوارع وطرق.

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و تعتبر القاهرة الخديوية باريس الشرق، التى أراد الخديوى إسماعيل، حاكم مصر من أبناء محمد على، تحويلها إلى قطعة من أوروبا فى جمال العمارة والمكان، ولتظل إلى الآن، ورغم مرور 150 عاما على تأسيسها جميلة وساحرة، ومؤخرا ناقشت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، خطط التطوير والحفاظ على الأماكن التراثية بالقاهرة الخديوية، واستكمال إجراءات إدراج القاهرة الخديوية على قائمة التراث العالمى لمنظمة اليونسكو، والبدء فى تنفيذ مشروع تعزيز القيمة للعقارات التراثية المتميزة بالقاهرة الخديوية، من خلال عملية التطوير الشامل داخليا وخارجيا لتعزيز قيمتها الاقتصادية والتراثية والاستثمارية والسياحية.

والقاهرة الخديوية هى منطقة تقع بوسط مدينة القاهرة تمتد من منطقة القلعة شرقاً، إلى الأزبكية وميدان العتبة غرباً، بلغت مساحتها فى مخطط الخديوى إسماعيل 20000 فدان أى أنها تضاعفت 4 أمثال مساحتها الأصلية وكان عدد سكان القاهرة قد بلغ 350 ألف نسمة بدلا من 270 ألف نسمة فوضع التخطيط لاستيعاب 750 ألف نسمة تستقبلها القاهرة الحديثة على مدى 50 سنة.