يشمل توعيات وخدمات للمواطنين.. النيابة العامة تطلق بثًا تجريبيًا لموقعها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أطلقت النيابة العامة، البث التجريبي لموقعها الجديد، عبر الرابط " https:ppo.gov.eg ".

وأتاحت النيابة العامة، عبر موقعها، 4 خدمات بمسميات؛ خدمات نيابة الجنائي، خدمات نيابة المرور، خدمات الوثائق الشخصية، خدمات نيابة الأسرة.

نشرت النيابة أيضًا بيانات الصادرة عنها كافة عبر موقعها الإلكتروني الجديد، إضافة إلى التوعية بمعلومات عن حق الاستعانة بمدافع، وحق الأدعاء المدني أمام النيابة العامة، طلب الأدعاء من النيابة العامة.

وأرفقت في نهاية الموقع، روابط لمؤسسات وهيئات حكومية هامة؛ المحكمة الدستورية العليا، وزارة العدل، محكمةالنقض، مجلس النواب.​