محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
وأتاحت النيابة العامة، عبر موقعها، 4 خدمات بمسميات؛ خدمات نيابة الجنائي، خدمات نيابة المرور، خدمات الوثائق الشخصية، خدمات نيابة الأسرة.
نشرت النيابة أيضًا بيانات الصادرة عنها كافة عبر موقعها الإلكتروني الجديد، إضافة إلى التوعية بمعلومات عن حق الاستعانة بمدافع، وحق الأدعاء المدني أمام النيابة العامة، طلب الأدعاء من النيابة العامة.
وأرفقت في نهاية الموقع، روابط لمؤسسات وهيئات حكومية هامة؛ المحكمة الدستورية العليا، وزارة العدل، محكمةالنقض، مجلس النواب.
كانت هذه تفاصيل خبر يشمل توعيات وخدمات للمواطنين.. النيابة العامة تطلق بثًا تجريبيًا لموقعها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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