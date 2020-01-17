شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. بدء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بدائرتى الجيزة وملوى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ رسميًا اليوم الجمعة 17 يناير فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، حيث تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين بعد انتهاء فترة الطعون والفصل فيها أمام محكمة القضاء الإدارى.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، والذى حددته الهيئة يومى الجمعة والسبت 7 و8 فبراير المقبل فى الخارج، ويومى الثلاثاء والأربعاء 11 و13 فبراير فى الداخل، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل، وفقًا لما نص عليه القانون.

ووضع القانون عددًا من المحظورات فى الدعاية الانتخابية منها التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه، واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

أيضًا من المحظورات، استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وإنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهليه، والكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، وغيرها من المحظورات.

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ومن المقرر أن تضم القائمة النهائية للمرشحين 5 على مقعد الجيزة، هم رجل الأعمال محمد محمد أبو العينين، وهشام محمد بدوى سيد، والأمير موسى أحمد، ومجدى السيد السيد ياسين، وزكى عباس عبد الظاهر أبو بكر.

وبالنسبة لدائرة ملوى بالمنيا فتضم عبدالله محمد عبدالله خليفة، وأحمد جمال أحمد موسى، وزاهر ناجح زاهر قلينى، وأسامة عبد الشكور حمزة، وصلاح إسماعيل على مطر، وشنودة بولس جاد السيد، وعلى أحمد فرغلى، ومحمد عبد الحكيم أبو زيد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات التكميلية لاختيار عضوين جديدين بمجلسِ النواب بالنظام الفردى أحدهما عن دائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، والآخر عن دائرة مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا، يومى الجمعة والسبت 7 و8 فبراير المقبل فى الخارج، ويومى الثلاثاء والأربعاء 11 و13 فبراير فى الداخل، لوفاة شاغلى المقعدين.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنه فى حالة الإعادة تجرى الانتخابات فى الخارج يومى الجمعة والسبت 6 و7 مارس المقبل فى الخارج، وفى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس.