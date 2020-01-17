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وزير التموين الأسبق يروي كيف تدخّل المشير طنطاوى لإنقاذ الصعيد من أزمة بالخبز

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، إن المشير محمد حسين طنطاوي رجل محترم وقلبه على مصر.

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وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المشير طنطاوي كان يقوم بتأدية واجبه الوطني على أكمل وجه.

وتابع وزير التموين الأسبق أن المشير محمد حسين طنطاوي اتخذ العديد من المواقف خلال اجتماعات مجلس الوزراء، دفاعًا عن ثروات الشعب.

وأشار إلى أنه لجأ إلى طنطاوي عندما قرر العمال في شركة مطاحن مصر العليا التوقف عن العمل وكانوا يمتلكون 12 مطحنًا في نحو 6 محافظات بالصعيد، واكتشف أنه ليس هناك مخزون استراتيجي بالصعيد، وقرر حينها نقل الدقيق من القاهرة إلى الصعيد تحت حماية قوات الجيش.

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