شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم ومجمدات فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، الخميس، عن ضبط كمية من اللحوم الفاسدة، خلال حملة تموينية استهدفت محال الجزارة وبيع المجمدات بالعريش.

وأكد فتحى راشد، وكيل وزارة التموين، أن المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتى الصحة والطب البيطرى، شنت حملة على محال الجزارة وبيع المجمدات بمدينة العريش، أسفرت عن ضبط أكثر من 50 كيلو لحوم ودهون وأحشاء فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تم إعدامها والتخلص منها بمعرفة اللجنة المشكلة.

وأشار إلى تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر ذبح خارج السلخانة.