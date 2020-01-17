شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: متابعة مستمرة لامتحانات الشهادة الاعدادية على مستوى المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أعمال تصحيح امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، والتى انتهى الطلاب من امتحانها أمس الخميس فى أول يوم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

ووجه محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الموجهين الأوائل بالمرونة في التصحيح والأخذ بالإجابات الصحيحة وعدم الالتزام حرفياً بنموذج الإجابة، مؤكدا على العمل في منظومة متكاملة لصالح الطالب الذي يمثل مستقبل مصر كما أن الإمتحانات هي التي تحدد مستوي الطالب لرفع أدائه وتمكينه من المواد الدراسية المختلفة من خلال الأنشطة المتنوعة ورعاية المتميزين والمتفوقين علمياً للوصول بهم لأعلى مستوى.

وبدأت امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسى الأول 2019/2020، الخميس بمحافظتى القاهرة والجيزة، حيث يؤدى 317445 طالبًا وطالبة الامتحان بالقاهرة والجيزة، ويتقدم 163908 طلاب وطالبات بالقاهرة للامتحان من بينهم 83345 طالبا و80563 طالبة داخل 707 لجان، أما عن الحالات المرضية وعددهم 20 حالة بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة، أما فى الجيزة يتقدم 153537 طالبا وطالبة لأداء الامتحان.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه اطمئن على اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية الـ32 وفق توجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، كما تابع تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية والتى تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.

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وأوصى مدير تعليم القاهرة الطلبة بالدقة والتركيز والمراجعة المستمرة، كما أكد على توفير مناخ تربوى ملائم للامتحانات يتسم بالهدوء واستيعاب الطلبة والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد مدرسة الطبرى الاعدادية بنين بمصر الجديدة لمتابعة بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2019/2020 والتى بدأت أمس الخميس وتستمر حتى الخميس القادم وتتعطل يوم الاثنين 20 يناير بمناسبة احتفال الأقباط بعيد الغطاس .