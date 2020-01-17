شكرا لقرائتكم خبر عن عدد متميز للمصور بعنوان لمشروع المصرى لإنقاذ المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان " المشروع المصرى لانقاذ المنطقة "، أصدرت مجلة المصور برئاسة الكاتب الصحفى أحمد أيوب عدد جديد، وذلك في ملف خاص، وجاء فى صدارة الغلاف موضوعا بعنوان: "المشروع المصرى لانقاد المنطقة"، حيث أعدت المجلة ملف خاص في العدد عن مشروع مصر الذى ينقذ المنطقة من الفوضى والدمار ويحترم سيادة الدول ويدعم الدول الوطنية ويرفض التدخل فى شئونها والارتقاء بقيم السلام والانحياز لمبادئ التعاون من أجل الحياة واعلاء مصالح الشعوب اوكثير من التفاصيل الهامة فى هذا الصدد:

وتنشر المجلة مقالا للكاتب الصحفى عبد القادر شهيب مقالا بعنوان "الأعمدة ال7 للسياسة الخارجية المصرية"،بالاضافة الى تقرير بعنوان "مليشيات الارهابية تجمل وجه المعتوه اردوغان ،وحوار مع المفكر السياسى عبد المنعم سعيد أكد فيه أن 2020 ليس عام القلق ،وتقرير أخر عن "حكاية السد وإرادة الشعب " بمناسبة مرور 60 عاما على وضع حجر أساس مشروع السد العالى.

ونشرت المجلة ملفا عن ذكريات عدد من الكتاب الكبار مع أول معرض للكتاب ،وملف أخر عن مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى .