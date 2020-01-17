شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يخطب الجمعة فى مسجد الميناء​ بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، إلى البحر الأحمر، أهالى المحافظة عيدهم القومى، حيث يخطب الجمعة بمسجد الميناء، حول: الآداب العامة وأثرها في رقي الأمة.

و ​تنظم وزارة الأوقاف أربع قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (المنيا، والبحيرة ، والبحر الأحمر)، الجمعة القادمة، تحت عنوان: "الآداب العامة وأثرها في رقي الأمة"، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

القافلة الأولى: إلى محافظة المنيا (العدوة)، ويشارك فيها كل من: الشيخ السيد أمين العشرى، والشيخ قاسم أحمد محمد خشبة، والشيخ مروان حسين محمد، والشيخ نادى عبد الحميد يس خطيرى، والشيخ عمرو محمد محمد عبد الغفار، والشيخ سعد أحمد سعد، والشيخ حميده حسنى عبد الجواد، والشيخ محمد شعبان إبراهيم، والشيخ محمد خميس السيد، والشيخ عاشور محمد يحيى.

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والقافلة الثانية: إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من :الشيخ عبد الله عبد المجيد كراوية، والشيخ محمود شعبان عبده، والشيخ عمرو محمد مرزوق، والشيخ عطية صبري غلاب، و الشيخ علي محمد مصطفى ناصر.

والقافلة الثالثة : إلى محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء، إلى السبت، بمنطقة (حلايب) ، ويشارك فيها كل من :الشيخ السيد محمد محمد عبد الباري، والشيخ عبد العاطي أحمد طه بغدادي، والشيخ رجب يوسف احمد إبراهيم، والشيخ عبد الرحمن سالم خليفة، والشيخ جمال علي يوسف محمد.

والقافلة الرابعة : إلى محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء إلى السبت، بمنطقة (شلاتين وأبي رماد) ، ويشارك فيها كل من :الشيخ سعيد حسين محمود أحمد، والشيخ محمد حسن محمد حسن، والشيخ طارق محمد درويش، والشيخ محمد محمود عبد اللطيف أحمد، والشيخ حمادة محمد الصغير إسماعيل.