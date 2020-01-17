شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة الهجرة: مشروعات لتشغيل الشباب لمكافحة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه يوجد عدد كبير من المبادرات مع منظمات المجتمع المدنى لخدمة أبناء المجتمع المصرى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتم عمل عدة مبادرات مع وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه يتم التعاون مع كافة الوزارات لدعم المرأة المصرية، فالمجتمع يحتاج تكاتف الدولة والاشتراك فى مواجهة التحديات الراهنة، كما يتم ربط جميع المصريين بالخارج مع كل المبادرات التى تتم على أرض الواقع، ويجرى تقديم الدعم منهم بالتعاون مع الأورمان فى دعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان فى مدينة طيبة، لافتة إلى أنها تتمنى أن يكون مؤتمر التنمية المستدامة الذى يعقد حاليا بمحافظة الأقصر مكلل بالنجاح فى دعم التنمية المستدامة فى مختلف أنحاء مصر، بأيادى رجال الأورمان وكافة الشركاء فى المؤتمر.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر للتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، بحضور كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، والمستشار أحمد الشحات مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى وأيمن عبد الوجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى، ويستمر حتى 19 يناير الجارى لدعم خطط الدولة 2030 فى مجال التنمية المستدامة، وبمشاركة خبراء عالميين وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية وعربية وإقليمية وعالمية.

واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم بعض أنشطة الوزارة، التى قامت بها فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتى تمثلت فى الشراكات التى قامت بها الوزارة مع منظمات المجتمع المدنى حيث تم التعاون فى مشروعات تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب فى إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن تكليف الرئيس للوزارة باطلاق مبادرة توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية باسم "مراكب النجاة" وهو حفاظ على النجاح الذى تحقق منذ عام 2016 لم تخرج فيه مركبا واحدا بشكل غير شرعى وهو ما يمثل نجاحا للدولة كلها بكل قطاعاتها، ولهذا سعت الوزارة إلى الحفاظ على هذا النجاح من خلال وضع استراتيجية للحملة يتم فيها التعاون مع الوزارات المعنية ومنها التربية والتعليم والتضامن والشباب والرياضة والتنمية المحلية والقوى العاملة إضافة إلى الدور المحورى لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى التدريب والتأهيل الشباب وفقا لمتطلبات أسواق العمل الأوروبية.

وأوضحت أن الوزارة نظمت مائدة مستديرة شارك فيها أكثر من 40 جمعية، لافتة إلى أن الوزارة أولت اهتماما خاصا بملف أبناء الجيل الثانى والثالث، كما أن وزارة الهجرة قامت بتأسيس مؤسسة مصر تستطيع لتتولى إعداد وتنظيم مؤتمرات مصر تستطيع، والذى نظمت الوزارة منها حتى الآن 5 نسخ، وأن الهدف من هذه المؤسسة وهذه المؤتمرات ضمان استدامة التواصل مع الخبراء المصريين بالخارج، ومستثمريها لربطهم بخطط التنمية المستدامة التى تعكف عليها الدولة.

ومن جانبه، أوضح المهندس حسام القبانى، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، أن قرار تنظيم مؤتمرًا سنويًا عن دور المجتمع المدنى فى التنمية المستدامة بالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية العاملة فى مصر، إيمانا من الجمعية بدور منظمات المجتمع المدنى فى عملية التنمية المستدامة ومساندة الدولة فى تلبية إحتياجات المواطنين، ورغبة فى إظهار دور الشراكات فى تحقيق النمو الإقتصادى والرفاهية الإجتماعية وضرورة إسباغ صفة الإستدامة على مشروعات التنمية حتى نعظم العائد منها ونضمن استمراريته، مشيرًا إلى أن المؤتمر فى نسخته الاولى سيبرز دور المسئولية المجتمعية فى تعزيز قدرة المؤسسات الإقتصادية التنافسية ورفع إنتاجية المشروعات والنهوض بالمؤشرات الإقتصادية والتنموية.

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وأضاف أنه تم إجراء 44 ألف عملية قلب خلال 3 سنوات، وكذلك إجراء 216 ألف عملية لجراحة العيون و35 ألف عملية طرف صناعى 80% منهم فى محافظات الصعيد بجانب إنشاء مستشفى "شفاة الأورمان" و23 ألف وصلة مياه، وتأهيل 32 ألف منزل بجانب إنشاء مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة والمهجورة.