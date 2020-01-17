شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن عن تصدير 146 ألف شتلة فواكه من 12 صنفا و100 تقاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة فى لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية التابع لوزارة الزراعة ، عن موافقة لجنة التقاوى على تصدير 146 ألف شتلة فواكه متنوعة للعديد من الدول العربية ودولة أفريقية من دول حوض النيل لأصناف منها المانجو والبرتقال واليوسفي والجوافة والكمثري والتين والرمان والقشطة والبرقوق خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجارى ، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية التى تتطلبها دول التصدير.

ووفقا لتقرير رسمى أصدرته لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية ، أكد أنه من بين صادرات الشتلات تم تصدير 93 ألف شتلة زيتون وكمثري وكاكي وبرقوق للأردن، وتصدير 30 ألف عقلة عنب فليم لدولة رواندا وهي أحدي دول حوض النيل، بالإضافة إلى تصدير 6300 شتلة مانجو كيت وسكري وأفوكادو بلدي وقشطة بلدي ومشمش وخوخ فلوريدا وبرقوق سنتاروزا وكمثرى ليكونت وتفاح آنا وتين برشوم وجوافة بلدي وبرتقال ونارنج ويوسفي وذلك للأمارات العربية المتحدة.

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وأوضح التقرير، إنه تمت الموافقة على تصدير 5500 شتلة مانجو كنت وكاكا وقشطة وتوت أسود إلي تونس، بالإضافة إلي تصدير 800 شتلة فواكه مانجو كيت وناعومي وعويس وصديقة وياسمينا ويوسفي لدولة الأمارات العربية المتحدة، وتصدير 50 شتلة زيتون لأصناف كروناكي وكرواتينا لسلطنة عمان.

وأشار التقرير، إلي تصدير 50 الفاو 500 كجم من تقاوي البرسيم الحجازي وتقاوي العلف لحشيشة السودان وتقاوي الريحان، والتي تم تصديرها إلي السعودية وسلطنة عمان من 500 كجم تقاوي ريحان لسلطنة عمان و 50 طنا من تقاوى البرسيم الحجازي وتقاوي العلف إلي السعودية ، وتم تصديرها وفقا للمعايير المعنية بضوابط تصدير الشتلات والتقاوى إلى الخارج وضمان خلوها من الامراض والآفات الحجرية التي تمنع التصدير إلي الخارج.

وأوضح التقرير، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.