شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على الإسكندرية اليوم وغدًا.. والصرف الصحى يرفع الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير صادر من معهد بحوث الموارد المائية، إلى احتمالات سقوط أمطار بكثافة خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة، اليوم الجمعة وغدًا السبت، طبقاً لنتائج استقراء الخرائط، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، حيث يستمر سقوط الأمطار على مدار الساعة بكثافات متوسطة إلى خفيفة تعطى مؤشرات لأمطار غزيرة أحياناً، والتى تصل كثافتها فى يوم الجمعة إلى 15 مم على غرب الإسكندرية، وتصل كثافة الأمطار فى يوم السبت إلى 20 مم.

من جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بناء على تعليمات اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، حيث كلف رئيس الشركة، بتواجد غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة بالكامل بالمركز الرئيسى بالشركة على مدار الـ24 ساعة، كما كلف اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بتواجد سيارات طوارئ ومهمات ومعدات، وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار ساعة.

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وقد قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستقبال موسم الشتاء الحالى، من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة اعتبارًا من مارس وحتى نهاية شهر مايو، كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهى 165 بيارة.

ونفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار منذ بداية شهر أغسطس وحتى سبتمبر، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصبًا لمياه الأمطار على الكورنيش وتجربتها اعتبارًا من منتصف شهر سبتمبر.

كما وضعت الشركة خطة لتمركز سيارات الشفط وسيارات السيول، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار، فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكبارى، وذلك لمتابعة مسار المياه وتجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش لها اعتبارًا من أول سبتمبر وحتى منتصف سبتمبر.