شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محطات فى حياة يوسف ديدات.. طالب بتعويض لضياع قططه واتهامه بالإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فيديو معلوماتى عن إصابة يوسف نجل الداعية الراحل أحمد ديدات بطلق نارى فى الرأس، حيث أعلنت صحف جنوب أفريقيا إصابته، خلال خروجه من محكمة مع زوجته ياسمين، مؤكدة أن يوسف يبلغ من العمر 65 عامًا.

وأشارت الصحف إلى أن يوسف ديدات فى حالة حرجة بالعناية المركزة فى أحد المستشفيات الحكومية، و لم يتبين حتى الآن الدافع وراء الجريمة، حيث هرب الجانى مستقلاً سيارة مازدا بيضاء.

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وأوضحت الصحف أن الداعية يوسف معروف بآرائه المثيرة للجدل حيال الهندوسية والمسيحية، وأنه رفع دعوى قضائية رد اعتبار له بعد أن اتهمته المحكمة بانضمامه إلى تنظيم داعش، وكان قد أقر علنا بصداقته للإرهابى الدولى أسامة بن لادن الذى قتل فى أفغانستان.

ولفتت الصحف إلى أن الداعية طالب بتعويض 20 ألف راند أفريقى من قاضى لتسببه فى هروب قططه الـ8.