شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "كهرباء شمال القاهرة": أخطاء الفواتير انخفضت كثيرًا خلال آخر 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن مشاكل فواتير الاستهلاك التى كان يعانى منها بعض المواطنين أصبحت أمرًا غير ملموس نتيجة الإجراءات والآليات التى اتخذتها وزارة الكهرباء تجاه هذه الأزمة.

وأضاف عفيفى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه إذا تمت المقارنة بين عدد شكاوى المواطنين من أخطاء الفواتير منذ 3 أشهر والآن يتبين أن هناك انخفاضًا كبيرًا فى حجم الشكاوى نتيجة دقة القراءة التى يتم إحضارها بواسطة شركة شعاع واعتمادها على التقاط صورة للعداد الكهرباء عند تسجيل القراءة.

Advertisements

وأشار عفيفى، إلى أنه سيتم تطبيق برنامج القراءة الموحد بجميع الإدارات التابعة للشركة فى موعد أقصاه أبريل المقبل وفقاً لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

الجدير بالذكر أن برنامج القراءة الموحد سيقضى تماما على تسجيل قراءات وهمية اعتماداً على مبدأ متوسط الاستهلاك، وسيجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتسجيل قراءته الفعلية نظرًا لاعتماد البرنامج على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة من أمام عداد الكهرباء الخاص بالمشترك.

يذكر أن برنامج القراءة الموحد تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، ويتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج ويضمن حق الدولة والمواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها ويسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.