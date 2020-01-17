شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: إصابة 6 أشخاص فى انهيار بلكونة عقار بروض الفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية للمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة، عن سقوط بلكونة بالطابق الثالث فوق الأرضى من العقار رقم 9 بحارة على حسانين من شارع البكرى بروض الفرج، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الساحل التعليمى لتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة والإسعافات الفورية.



وقام الدكتور حسام الدين فوزى نائب محفظ القاهرة للمنطقة الشمالية، فور إبلاغه بسقوط بلكونة من العقار رقم 9 بحارة على حسانين من شارع البكرى بروض الفرج، بالانتقال إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الساحل التعليمى لتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة والإسعافات الفورية.



وزار نائب المحافظ للمنطقة الشمالية المصابين فى المستشفى للاطمئنان على صحتهم والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة فى أسرع وقت ممكن، حيث رافقه اللواء وليد عبد الحميد رئيس حى روض الفرج، حيث أصدر تعليمات فورية لإدارة الشئون الاجتماعية بحى روض الفرج بضرورة توفير كافة سبل الرعاية الاجتماعية لأهالى المصابين.