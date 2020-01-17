شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تطلق موقعها الجديد وتتيح 5 خدمات إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النيابة العامة البث التجريبى لموقعها الإلكتروني الجديدhttps:ppo.gov.eg ، والذى تتيح من خلاله العديد من الخدمات الالكترونية للجمهور، والأخبار المتعلقة بالنيابة العامة ومكتب النائب العام.





وتضمنت الصفحة الرئيسية للموقع الإلكترونى الخاص بالنيابة العامة، صورة كبيرة لمكتب النائب العام فى مدينة الرحاب القاهرة الجديدة ومجموعة من الأيقونات المتعلقة بقرارات وبيانات وأخبار النيابة.

كما يتيح الموقع الجديد، 4 خدمات إلكترونية وهى خدمة نيابة المرور المتعلقة بشهادات المخالفات والبيانات، وخدمات الوثائق الشخصية، وخدمات نيابة الأسرة، وخدمات نيابة الجنائى.

واشتمل الموقع على ثلاثة أيقونات متعلقة بالتوعية القضائية للمواطنين وهى: حق الاستعانة بمدافع، وحق الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة، وطلب الاستدعاء من النيابة، فضلاً عن ذلك فقد خصص الموقع أيقونتين أعلى يسار الموقع لأعضاء النيابة العامة لمتابعة كافة الأخبار المتعلقة بهم، وكذا أيقونة لتقديم أعضاء النيابة العامة الجدد وإرشادات تسجيل الطلب.

وتضمنت إرشادات تسجيل طلب التقدم للنيابة العامة لدفعة 2019 الآتى:

(1)اضغط على رابط تقديمات 2019 سوف يظهر لك نافذة يرجى إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقم وإعادة إدخاله مرة أخرى للتأكيد.

(2) يرجى إدخال الرقم السرى الذى تم استلامه من مكتب التعينات.

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(3) بعد التأكد من إدخال الرقم القومى والرقم السرى بطريقة صحيحة يرجى الضغط على زر تسجيل.

(4) سوف يتم إغلاق النافذة السابقة تلقائيًا وظهور شاشة أخرى بها البيانات الشخصية.

(5) يرجى إدخال بيانات الاسم الرباعى بطريقة صحيحة.

(6) بعد إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها يرجى الضغط على زر تسجيل.

(7) يتم إرسال بريد الكتروني بكلمة المرور الي البريد الذى تم إدخاله مع ملاحظة أن اسم المستخدم هو الرقم القومى وكلمة السر هى الرقم الذى تم تسليمه إليكم من مكتب التعيينات.

(8) لاستفسار حضراتكم فيما يخص الجانب الفنى للموقع أثناء التقديم يتم التوصل من خلال البريد الإلكترونى [email protected]

(9) يراعى رفع صورة شخصية 4 فى 6 على النظام بالبدلة.

(10) اضغط هنا لتحميل شرح ملء ملف التعارف فيديو : http://bit.ly/2TcMpsg



