شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الإغلاق الجزئى لشارع الهرم لمدة 3 أيام لنقل المرافق المتعارضة مع المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الإدارة العامة لمرور الجيزة، فى عملية إغلاق جزئى لشارع الهرم تستغرق 3 أيام، لاستكمال أعمال إنشاء مترو الأنفاق "الخط الرابع"، وذلك لتنفيذ أعمال نقل مرافق والمتعارضة مع مسار المشروع، وتجرى الأعمال بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة والشركة المنفذة للمشروع القومى، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إن عملية غلق جزئى لشارع الهرم، ستكون فى تقاطعه مع شارع الشيخ الشربينى "المطبعة" بالاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة، وتقاطع شارع الأهرام مع شارع ضياء بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المنطقة الأثرية.

وأضاف المصدر، أن الأعمال ستكون لمدة 3 أيام وتبدأ الجمعة الموافق 17 يناير، وتنتهى الأحد الموافق 19 يناير، على أن تبدأ الأعمال فى تمام الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ5 صباحاً طوال أيام العمل لتفادى أوقات الذروة المرورية.

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ولفت المصدر، أنه سيتم إجراء أعمال آخرى أعلى الرصيف بشارع الأهرام بالاتجاهين بداية من شارع ضياء وحتى شارع الشيخ الشربينى "المطبعة" لمدة 10 أيام اعتباراً التى تستمر حتى الخميس الموافق 23 يناير، وتلتزم كافة الجهات المعنية بالالتزام بالمواعيد المعلنة دون تأخير وإعادة الشىء لأصله وفتح الطريق أمام المارة والمركبات فور الانتهاء، وتهيب إدارة المرور، بالالتزام بإرشادات وتعليمات اللوحات واللجان المرورية التى من المقرر نشرها بمحيط منطقة الأعمال تجنباً للتكدسات .

وأوضح المصدر، أن جميع الأعمال تبدأ من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط يوميا، خلال مدة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية، مع مراقبة شارع الهرم، والشوارع المحيطة به بكاميرات المراقبة المنتشرة بالمنطقة منعا لظهور أى زحام مرورى أمام حركة السيارات.

يذكر أنه تجرى عمليات توسعة وتطوير لعدد من الشوارع الجانبية والرئيسية والرابطة بين منطقتى الهرم وفيصل، لإنشاء محطات مترو الخط الرابع لمترو الأنفاق الـ13 محطة، مع إجراء تحويلات مرورية بشارع الهرم خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال الإصلاحات والتوسعة للشوارع.

وتكون أعمال من محطة حى الأشجار مرورًا بالطريق الدائرى ونزولا إلى ميدان الرماية وشارع الهرم حتى نهايته ليصل إلى محطة الجيزة للربط مع الخط الثاني، ثم يمر عبر النيل، ليصل مدينة الفسطاط ويتم الربط مع الخط الأول عند محطة الملك الصالح، والمرحلة الأولى تضم 17 محطة، منها 11 محطة بشارع الهرم.