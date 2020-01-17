أخبار × 24 ساعة.. تقديم الخدمة لـ300 ألف مريض بمستشفيات المؤسسة العلاجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 300 ألف مريض بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال عام "القوى العاملة": تعيين 2791 شابا بالمنوفية من بينهم 48 ذوى احتياجات خاصة القوصى لأعضاء منظمة خريجى الأزهر بالصومال: منهجنا يكافح الإرهاب والتطرف التموين تعلن التعاقد على شراء 5 آلاف طن زيت طعام خام الأوقاف: صرف 25 مليون جنيه لصالح التربية والتعليم لبناء مدارس جديدة وزير التعليم العالى: تطوير شامل بالجامعات المصرية للتحول الرقمى التعليم: إعلان وظائف مديرى الإدارات والمدارس خلال يوليو من كل عام Advertisements صور.. جامعة حلوان تشارك فى مبادرة صنايعية مصر وتوفير فرص عمل للمتدربين وزير الأوقاف وبابا الفاتيكان يتبادلان التهانى فى اليوم العالمى للسلام ميناء دمياط: انضمام لنش إرشاد جديد استعداداً للزيادة المتوقعة بأعداد السفن الأوقاف تعلن أسماء المشاركين ب​مشروع تكوين العلماء المستنيرين ال​ـ100 عالم التعليم تعيد فتح باب التقدم للعمل بكنترولات الثانوية العامة حتى 19 يناير وزارة البيئة: "على عبده" يخوض أطول رحلة فى العالم بدراجة كهربائية 22 فبراير وزارة البيئة: "على عبده" يخوض أطول رحلة فى العالم بدراجة كهربائية 22 فبراير التضامن: معرض ديارنا يختتم فعالياته بمبيعات تجاوزت 8.5 مليون جنيه

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