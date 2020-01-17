"حمل أمانة الرسالة الإسلامية للعالم".. أعضاء "قضاة مصر" يلتقون شيخ الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، ووفد من أعضاء مجلس الإدارة، التقوا فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر بمشيخة الأزهر الشريف.

وقال المستشار "محمود"، في تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس، إن أعضاء النادي أعربوا خلال اللقاء عن تقديرهم وفخرهم بدور الأزهر الشريف فى رعايته للفكر الإسلامى المعتدل فى مصر والعالم كله، وحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل شعوب العالم، وفي نشر حقائق الدين والردّ على أباطيل دعاة التفرقة الذين يتاجرون باسم الدين.

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وأكدوا على دعم جهود شيخ الأزهر الشريف ومساندة رسالته العظيمة، ليبقى دائماً الأزهر الشريف حصناً منيعاً من حصون الأمة الإسلامية، يصدّ عن دينها وهويتها وسلامة كيانها هجمات المبطلين ودسائس الكائدين، وينشر رسالة الإسلام السمحة في الآفاق لتهدي العقول والنفوس إلى الصراط المستقيم.

من جانبه أكد شيخ الأزهر أن قضاة مصر يضطلعون برسالة سامية في نشر العدل بين الناس بأحكامهم، وأنهم درع من دروع الوطن ومصدر الطمأنينة لأصحاب المظالم ويحظون بثقة وقبول الجميع لما يتمتعون به من نزاهة وحكمة.

وفي نهاية اللقاء عبر مجلس إدارة نادي القضاة عن تقدير قضاة مصر للشيخ الطيب ولدوره الكبير في ترسيخ القيم الدينية واحترام جميع الأديان والتحاور مع الآخر وفقًا لضوابط الحوار وتعاليم الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة.