وزيرة الثقافة: مصر حاضنة للمبدعين وملتقى للثقافات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قالت وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم، إن ملتقى القاهرة الدولى الخامس للشعر العربي من الملتقيات الهامة التي تجمع الأشقاء وتوحد توجهاتهم على أرض مصر حاضنة المبدعين وملتقى الثقافات.

جاء ذلك خلال تسليم عبدالدايم الشاعر البحرينى الكبير قاسم حداد جائزة ملتقى القاهرة الدولى الخامس للشعر العربي، الذي جاء تحت عنوان (الشعر وثقافة العصر)، وحمل اسم الشاعرين إبراهيم ناجي وبدر شاكر السياب فى حفل ختام الفعاليات على مسرح مركز الهناجر للفنون.

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وأضافت الوزيرة أن فنون الشعر أحد الأجناس الأدبية التي تميز حضارة العرب بكل ما تحمله من جاذبية وفاعلية لكشف السلبيات وإلقاء الضوء على الإيجابيات والتعبير عن قضايا المجتمع ببراعة منفردة إلى جانب الدور البارز فى تصوير المشاعر الإنسانية والارتقاء بالوجدان.

وكرمت وزير الثقافة أعضاء لجنة التحكيم وهم: الدكتور جابر عصفور رئيس اللجنة من مصر، والدكتورة رشا ناصر العلي من سوريا ، الدكتور عبد السلام المسدي من تونس ، الشاعر محمد سليمان من مصر، الدكتور محمد بدوي من مصر، الدكتور نبيل حداد (الأردن، الدكتور سعيد البازعي من السعودية، الشاعر محمد ابراهيم أبو سنة من مصر، ووائل حسين امين سر اللجنة ، كما اهدت درع المجلس الأعلى للثقافة للدكتور محمد عبد المطلب مقرر اللجنة العلمية للملتقى والشاعر رفعت سلام من مصر).

من جانبه، وجه الشاعر البحريني "قاسم حداد" الشكر لمصر، مؤكدًا أنها الوطن الذى تعلم على أرضه الكثير ومشيدًا بالثقافة المصرية.