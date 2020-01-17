أخبار مصر | أمين البحوث الإسلامية يتفقد ختام ورشة "صناعة المفتية" ‏

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين البحوث الإسلامية يتفقد ختام ورشة "صناعة المفتية" ‏ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، فعاليات ورشة العمل الرابعة لبرنامج صناعة المفتية، لواعظات الأزهر الشريف والتي نظمت بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب- شيخ الأزهر بالتطوير المستمر للواعظات لتمكينهن من أداء دورهن في بيان صحيح الدين ووقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة والهدامة.

وأثنى الأمين العام خلال زيارته للجنة الفتوى على البرنامج التدريبي للواعظات والذي يستهدف تأهيلهن في جانب الفقه وأصوله والقضايا الفقهية المعاصرة، وتنمية مهارتهن العلمية في مجال الإفتاء، حتى تكون لديهن القدرة على الرد على أسئلة واستفسارات الناس خاصة ما يتعلق منها بالأسئلة الخاصة بالنساء.

وأكد الأمين العام أن هذه البرامج التدريبية تنطلق أهميتها من عدة جوانب مهمة منها: أهمية أن تتوافر لدى الواعظة القدرة على التعامل مع النصوص وإسقاطها على الواقع الذي يعيشه الناس بشكل يأخذ في الاعتبار اختلاف الزمان والمكان والحال والعرف والأشخاص، وكيفية التصدي لتحريف معاني النصوص الشرعية.

فيما أشارت د.إلهام محمد شاهين مساعد الأمين لشئون الواعظات خلال زيارتها لختام فعاليات البرنامج التدريبي أن هذه الورشة هي الرابعة وبها يكتمل عدد المتدربات على برنامج صناعة الفتوى بالجامعة الأزهر إلى أربعين واعظة تلقين تدريبات مكثفة خلال هذه الفترة التي شهدت تأهيلا عمليا واتصالا مباشرا مع السائلين بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر والتي يشرف عليها علماء الأزهر الشريف.