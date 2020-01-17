مصر | بسبب نفقة طليقته.. قرار قضائي بمنع إبراهيم سعيد من السفر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب نفقة طليقته.. قرار قضائي بمنع إبراهيم سعيد من السفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة أسرة المعادي، اليوم الخميس، رفض تظلم اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر لامتناعه عن سداد النفقة المتجمدة عليه لطليقته وأيدت قرار المنع.

كان هيثم السيد حمدالله، محامي طليقة اللاعب إبراهيم سعيد، قد تقدم بطلب وضع إبراهيم سعيد على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد، أمام محكمة أسرة المعادي، لصدور حكم قضائي ضده بالحبس رقم 196 أسرة لسنة 2017 صادر لصالح طليقته ابتسام علاء حسن.