شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة النواب»: الطفايات المغشوشة تسيطر على 34% من السوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد فرج عامر، طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمد فؤاد، حول أجهزة الإطفاء المغشوشة في ضوء جهود مباحث التموين من حملات مكثفة أسفرت عن ضبط أعداد كبيرة من أجهزة الإطفاء غير الصالحة وبودرة الإطفاء منتهية الصلاحية، وكذا مناقشة الشكاوى المقدمة من بعض المستوردين لبودرة الإطفاء التي تم رفضها لعدم اجتيازها اختبارات القدرة الإطفائية .

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وبحسب بيان، بحثت اللجنة الأخطار الناجمة عن استشراء صناعة الغش في أجهزة الإطفاء المغشوشة والمضروبة والتي تستأثر بـ34% من حجم السوق، بينما لا يتعدى نصيب الأجهزة المطابقة للمواصفات القياسية 66%، إذ إن كثير من المتعاملين لا يعتمدون في احتياجاتهم على الشركات الصانعة أو فروعها المنتشرة بالمحافظات ولا الموزعين المعتمدين لديها، وإنما يكتفون بالمطروح على قارعة الطريق وبذا يضيعون حقهم عند ثبوت حالات الغش ذات النتائج الكارثية، وفقا للبيان.

وأشادت اللجنة بكفاءة أجهزة الإطفاء مصرية الصنع التي ثبت جدارتها في إطفاء حريق الطائرة الأوكرانية في التاسع من نوفمبر الماضي في أقل من 45 ثانية من بدء التعامل مع الحريق، وذلك بشهادة خبراء إطفاء القوات الجوية والمطارات المدنية.

وعرض الدكتور مهندس نادر رياض، رئيس إحدى المجموعات الصناعية، على اللجنة تقريرًا تناول الأثر البالغ الخطورة لاستشراء الغش في أجهزة الإطفاء، قائلا إنه في المقابل فإن أجهزة الإطفاء المصرية التي تنتجها مصانع معروفة تصدّر لألمانيا وجميع دول أوروبا، ويعتمد الجيش الألماني على 3 نوعيات من إنتاج مصنوع في مصر، كما أن الجيش المصري والمطارات الحربية والمدنية تستخدم الطفايات المصرية المطابقة، وهو أمر يجعلها دائماً محك الاختبار المستمر، كما أنها دوماً تحت أعين المعامل المركزية للقوات المسلحة.