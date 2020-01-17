شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: مزارع «غليون» تنتج 38% من الإنتاج السمكي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللوءا جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن انتقاله من قلب الصعيد إلى وسط الدلتا لتولي منصبه كمحافظًا لكفر الشيخ أمر مختلف تمامًا، مؤكدًا أن المواطن هو المواطن في أي مكان على أرض مصر، كما أن إنفاق الدولة واحدة، مشيرًا إلى أن إنفاق الدولة في الدلتا مثل إنفاقها تمامًا في الصعيد.

وأضاف «نور الدين» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، في تجربة جديدة من نوعها من خلال فقرة «التاكسي» التي يقدمها «عامر» خلال حلقاته برنامجه، أن محافظة كفر الشيخ تنتج 32% من إنتاج الأرز على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الأحوال الجوية أثرت على الطرق داخل المحافظة بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

وأكد «نور الدين» أن مزارع «غليون» تنتج حوالي 38% من الإنتاج السمكي في مصر، وأن تركيزه في المحافظة قائم على ملفي الصحة والتعليم بشكل أساسي في ظل اهتمام رئيس الجمهورية بهذين الملفين.