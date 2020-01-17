شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: شخصيات مسلسل «الوتد» حقيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الشخصيات التي ظهرت في المسلسل التلفزيونية «الوتد» هي شخصيات حقيقية، كاشفًا عن رغبته منذ فترة في زيارة قرية «شباس عمير» «بلد فاطمة تعلبة»، مشيرًا إلى أن أهالي قري «شباس عمير» أوقفوا الحملة الفرنسية عدة أيام ومنعوها من التقدم في الدلتا.

وأضاف «نور الدين» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، في تجربة جديدة من نوعها من خلال فقرة «التاكسي» التي يقدمها «عامر» خلال حلقاته برنامجه، أن الحملة الفرنسية لم تستطع اقتحام قرية «شباس عمير» إلا بإحراقها، مثمنًا دورة المرأة الصعيدية قائلًا: «المرأة في الريف والصعيد لها دور كبير داخل الأسرة المصرية».