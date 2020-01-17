شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينفى معرفته برجل أعمال أوكرانى.. ويعلق على جلسة عزله فى "الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب معرفته بصديق محاميه الشخصي رودي جوليانى، رجل الأعمال الأوكراني ليف بارناس الذى قال فى وقت سابق إنه ممارسة ضغوط على أوكرانيا لإرغامها على التدخل فى الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقال ترامب فى تصريحات للصحفيين فى المكتب البيضاوي، بالتزامن مع جلسة محاكمته فى قضية العزل بمجلس الشيوخ مساء اليوم إنه لا يعرف ليف بارناس، الذي ظهر معه في بعض الصور معللا موقفه بإنه يلتقط آلاف الصور في حفلات جمع التبرعات، لكن ذلك لا يعني أنه يعرفه.

وتابع " ترامب": "لا اعتقد أننى قد تحدث إلى بارناس"، مشيراً فى سياق آخر إلى أنه سيحضر على الأرجح منتدى دافوس للاقتصاد العالمي، رغم تزامن المنتدى مع اجراءات العزل، مضيفاً إن محاكمة عزله فى مجلس الشيوخ "يجب أن تمضي بسرعة كبيرة"، كما الإجراءات بأنها "خدعة" وأصر على أن مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي كانت "مثالية".

ونفى أي علم برسالة تم كشفها مؤخرًا من محاميه الشخصي رودي جولياني إلى زيلينسكي يطلب فيها عقد اجتماع خاص.

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بدورها، أشارت شبكة سى إن إن الأمريكية فى تعليق لها على كلمة ترامب، إلى أن بارناس "شخصية محورية في حملة الضغط المزعومة من البيت الأبيض على أوكرانيا".

ونقلت عن برناس تصريحات سابقة قال خلالها إن الرئيس ترامب "كان يعرف بالضبط ما كان يجري" على الرغم من نفيه المتكرر لارتكاب أي مخالفات.

وقال بارناس: لقد كان الرئيس ترامب على دراية بكل تحركاتي. لن أفعل أي شيء دون موافقة رودي جولياني ، أو الرئيس ليس لدي أي نية ، وليس لدي أي سبب ، للتحدث إلى أي من هؤلاء المسؤولين".

كما أكد بارناس أنه كان "على الأرض" يقوم بعمل ترامب وجولياني ، وهذا هو السر الذي يحاولون الاحتفاظ به".