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سفير السعودية في مصر يشارك بافتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثي

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سوزان عاطف 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، أسامة بن أحمد نقلي، في فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شهدا افتتاح المهرجان.

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وشهد الرئيس السيسي وضيوفه طابور عرض للإبل المصرية على مدخل طريق مضمار سباق الهجن، بمشاركة أكثر من 800 جمل، تقدمها الهجانة بلافتات ترحيب بالرئيس وضيوفه وحملت توقيع قبائل سيناء.

كما قدم الهجانة الإماراتيون أمام منصة العرض الرئيسي لمهرجان سباق الهجن التراثي فن «العرضة» من التراث الإماراتي، وقُدم العرض بتمازج مع التراث المصري، وعرضا لفنون الهجانة في التعامل مع الإبل المخصصة للسباق.

ويقام المهرجان بالتعاون بين مصر ودولة الإمارات العربية على مدى ثلاثة أيام، ويتضمن سباقًا مكونًا من 30 شوطًا بمشاركة قبائل عدة من مختلف المحافظات المصرية، وعرضًا للمنتجات البدوية التراثية.

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