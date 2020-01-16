شكرا لقرائتكم خبر عن «بكري»: الرعب والتخبط يسيطران على الإخوان بعد افتتاح قاعدة «برنيس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن جماعة الإخوان أصيبت بحالة من الرعب والتخبط بعد افتتاح قاعدة برنيس العسكرية.

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وتابع بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القاعدة العسكرية «برنيس» تعد أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وهي رسالة لكل من يعنيه الأمر.

وأضاف أن حالة الذعر الإخوانية التي انتابت عناصرهم سببها افتتاح قاعدة برنيس العسكرية التي تحتوي على إمكانيات غير مسبوقة وقدرتها الشاملة العسكرية والاستراتيجية في البحر الأحمر مقامة على مساحة كبيرة وتضم القاعدة تشكيلات للقوات الجوية والبحرية والدفاع الجوية والقوات البرية.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية سيسجل بحروف من نور في تاريخ مصر، متابعا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد وطني عظيم يدرك تماما ماذا يفعل، مؤكدا أن القوات المسلحة تزلزل كل من يحاول أو تسوّل له نفسه أن يقترب من الأمن القومي المصري.