اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الخارجية تستدعى القائم بالأعمال التركى على خلفية ضبط خلية إلكترونية تركية.

الخارجية تستدعى القائم بالأعمال التركى على خلفية ضبط خلية إلكترونية تركية

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