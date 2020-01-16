شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: خروج 6 طبيبات من المصابات بحادث المنيا واستمرار حالة حرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، إنه في إطار متابعة النقابة للحالة الصحية للمصابين من الطبيبات، لحادث المأساوي الذى تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا، أمس الأربعاء 15 يناير 2020، والذي أدى لإستشهاد طبيبتين، وإصابة 12 طبيبة، توجه الدكتور احمد السيد عضوالمجلس، ومقررلجنة الشباب الى مستشفى معهد ناصر، اليوم، الخميس، للوقوف على تطورات الحالة للطبيبات المصابات .

وأوضحت نقابة الأطباء، فى بيان، أصدرته منذ قليل، أنه تم خروج( ٦ )طبيبات اليوم بعد استقرار حالتهن الصحية، و استعادت الدكتورة آمنةمحمد خلف وعيها وفى انتظار تحديد موعد عمليه تثبيت مفصل الحوض ، اما الطبيبة نورا كمال فماازالت حالتها حرجة ، بينما استقرت حالة الدكتورة راعوث اشعيا- الطبيبة التى فقدت جنينها نسبيا، وأكدت النقابة استمرار متابعة حالة المصابين أولا بأول.

كانت نقابة الأطباء، قد قررت إحالة الأطباء المسئولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة، وتقديم بلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى في الواقعة ضد كل من تسبب فى إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الاطباء مما عرض حياتهم للخطر، وطالبت بأن يتم إقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات ، أما حالة ضرورة الإنتقال لأى محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل الانتقال الآمنة على أن يتم إخطار الأطباء بأى مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل.

وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات إحتساب الوفيات والإصابات "إصابة عمل" ، مع تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن إستدعى الأمر السفر للخارج، وإعلان الحداد العام بنقابة الاطباء لمدة ثلاثة أيام، واقامة تأبين للشهيدات بمدينة المنيا بالتنسيق مع نقابة أطباء المنيا ويحضره أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية، رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالى الشهداء وللمصابين، بجانب تقديم جميع سبل الدعم القانونى والنقابى لأهالى الشهداء وللمصابين.