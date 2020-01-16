شكرا لقرائتكم خبر عن صور.."الأوقاف" تحصر إنجازاتها ومتحصلاتها خلال​ ​6 سنوات​ فى 14 بندا​ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وبشأن دور القطاع فى التأليف والنشر، فقد رصد​ت الأوقاف، أنه تم إصدار 10 كتب جديدة، وكذلك إعادة طباعة 38 كتاباً لمعالجة مختلف القضايا المعاصرة، فضلاً عن ترجمة خطبة الجمعة لـ 18 لغة أجنبية لنشر الثقافة الدينية المعتدلة والفكر الوسطى، بجانب افتتاح مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية بأكاديمية الأوقاف.

وفيما يتعلق بالاستخدام الأمثل لموارد الوزارة، وما تم تحقيقه من إيرادات غير مسبوقة، فقد كشفتت الأوقاف​، أنه تم تحقيق أعلى إيرادات سنوية فى تاريخ هيئة الأوقاف خلال عام 2018/2019، بلغت نحو 1.5 مليار جنيه، كما حقق القطاع أيضاً أعلى عائد سنوى فى تاريخ اللجنة العليا للخدمات بلغ 45.3 مليون جنيه، وكذلك تحقيق أعلى عائد سنوى لصناديق النذور بقيمة 30 مليون جنيه، فى حين بلغ إجمالى مبيعات 19معرضاً لمطبوعات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية نحو 1.18 مليون جنيه.

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وبشأن ما حققه قطاع الأوقاف على مدار العام فى مجال عماره المساجد، فقد أبرز​ت الأوقاف​، أنه تم تجديد وترميم وفرش 1654 مسجداً بتكلفة حوالى 600 مليون جنيه، كما تم ضم 650 مسجداً دعوياً فى إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى، ووفقاً للإنفوجراف، فقد تم تحسين الأحوال المعيشية للأئمة بزيادة بدل صعود المنبر لجميع الأئمة بواقع 600 إلى 1000 جنيه وفقاً للمؤهلات العلمية (ليسانس- ماجستير- دكتوراه)، بالإضافة إلى 1200 جنيه سنويًّا لكل إمام لتوفير الزى الملائم لهم.

وعن الدور التدريبى والتثقيفى للقطاع خلال عام 2019، فقد كشف​ت الأوقاف​، عن تخريج الدفعة الأولى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، فضلاً عن تنفيذ 73 برنامجاً تدريبياً لتنمية مهارات الحاسب الآلى واللغة والمهارات الإعلامية، والتوعية بالقضايا المعاصرة، بجانب إعداد 147 نشاطاً ثقافياً تشمل (ندوات- دورات- معسكرات- صالونات) لتثقيف الأئمة وغيرهم.

وأظهر​ت الأوقاف​، ما حققه القطاع أيضاً فى مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم، مشيراً إلى أنه تم افتتاح 497 مدرسة قرآنية وعلمية جديدة، ليصل الإجمالى إلى 1416 مدرسة، فضلاً عن افتتاح 419 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم وإعداد المحفظين، ليصل إجمالى عدد مكاتب تحفيظ القرآن الكريم2480 مكتب تحفيظ، وكذلك افتتاح 4 مراكز للثقافة الإسلامية، ليصل إجمالى عدد المراكز 32 مركزاً ثقافياً، منها اثنان باللغات الأجنبية.

وأشار​ت الأوقاف​، إلى أنه تم عقد 12 ألف ملتقى فكرى خلال شهر رمضان، بجانب إعداد 49 خطبة مسموعة، و48 آخرين بلغة الإشارة لذوى القدرات الخاصة، فضلاً عن عقد 1340 محاضرة وندوة للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر فى محافظات السواحل الحدودية، وكذلك تسيير 207 قافلة دعوية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية، فى حين تم عقد 797 محاضرة للتوعية بالقضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية وقضايا المرأة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، هذا بالإضافة إلى عقد 1155 محاضرة بالتعاون مع مختلف الوزارات، وأخيراً فإن هناك 60 دولة أجنبية قد شاركت فى المسابقة العالمية "السادسة والعشرين" لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وفهم مقاصده.