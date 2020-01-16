شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تعلن عن 154 متسابقًا مؤهلين للعمل بالمدارس القرآنية ومكاتب التحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1 السيد جامع بنداري أحمد النقيب الدقهلية 2 عبد التواب أحمد أحمد زعيتر البحيرة 3 يحيى محمد عبد الله محمود الشرقية 4 محمود مصطفى رياض عبد الله بني سويف 5 كمال جمعة طلب محمد بني سويف 6 محمد طه عبد المقصود الدقهلية 7 على فهمي عبد العزيز جمعه البحيرة 8 محمد أحمد عبد الرحيم حسان أسوان 9 سيد أحمد عبد العظيم سيد أحمد شرف المنوفية 10 أحمد عبد الفتاح رشدي عبد اللطيف المنوفية 11 هاني سيد محمد محمود بني سويف 12 عبد الله محمود محمود محمد بني سويف 13 حسن محمد عبد المعبود محمد القاهرة 14 أحمد حامد حسن على القاهرة 15 عمر مصطفى على محمد القاهرة 16 إبراهيم جمال إبراهيم سليمان القاهرة 17 نور الدين محمود نور عرمان الدقهلية 18 رمضان محمد القط إبراهيم قنا 19 يحيى سعد محمد الشرقاوي البحيرة 20 محمد يوسف محمد الصعيدي البحيرة 21 عبد الحليم صلاح عبد الحليم ناصف الغربية 22 أحمد طه أحمد عبد الجواد بني سويف 23 عبد العزيز شعبان عبد العزيز الجيزة 24 محمود أحمد علي محمد شعير القليوبية 25 أبو بكر إبراهيم سيد سليمان القليوبية 26 شهدي علوان السيد على الدقهلية 27 مالك عبد الهادي دسوقي على الدقهلية 28 محمد محمد اسماعيل ملكه البحيرة 29 تامر سعيد خليل عثمان البحيرة 30 أحمد عبد المنعم على الغنام البحيرة 31 محمد الصادق عبد العاطي عمارة البحيرة 32 خالد جمعه عبد الله الطنوبى البحيرة 33 غانم صبري محمد غانم البحيرة 34 محمد صلاح الدين مختار الجنجيهى الغربية 35 أشرف محمد محمد نجم الغربية 36 السيد رمضان علي إبراهيم الغربية 37 أحمد عبد الرؤوف شحاته الطويل الغربية 38 عبد الرحمن عبد البديع متولي عطية الإسماعيلية 39 محمد عبد الله على عمر الفيوم 40 سعودي السيد عبد الوهاب بني سويف 41 صلاح أحمد محمد الشيخ القليوبية 42 السعيد فتحي السيد سعيد علي دمياط 43 سعيد محمد سعد عيسى البحيرة 44 أحمد مهدى مصطفى مهدى المنوفية 45 السيد البلتاجي القطب البلتاجي الغربية 46 خلف عطا عبد الحميد محمد المنيا 47 محمد عيد محمد حسن بني سويف 48 صبري عبد الباقي سلامه علام القاهرة 49 محمود فوزي عبد الله الخولي القليوبية 50 أنور المرسى رمضان عبد العزيز الدقهلية 51 شعبان صبحي فوزي شعبان العجمي البحيرة 52 عبد العاطي فرج عبد العاطي البحيرة 53 السيد صفوت عبد المقصود البري البحيرة 54 أحمد محمد عبد السلام عبد الحليم شمال سيناء 55 أحمد عبد الفتاح سليمان شمال سيناء 56 محمد علي محمد علي سليمان المنيا 57 محمد أحمد أبو العلا محمد سوهاج 58 طه محمود جمعه عبدا لهادى الفيوم 59 أحمد سلامة عبد الرازق عامر البحيرة 60 محمد ثروت عبد العظيم أحمد الشرقية 61 دويدار رمضان دويدار عطية الشرقية 62 صبحي محمد إبراهيم عثمان الغربية 63 إسماعيل أحمد حافظ حسين محمد المنيا 64 محمد سعد محمود حسين السويس 65 عطية عبد الفتاح عطية المعداوي السويس 66 محمود علي قطب أحمد بني سويف 67 الرفاعي محمد عباس الحسانين جنوب سيناء 68 محمود فتحي على موسى القاهرة 69 كامل عباس عبد الله ابو صمادة البحيرة 70 عمرو محمد سيد أحمد البحيرة 71 عبد الجليل عبد الرحمن عبد الجليل الغربية 72 سعد عبدا لحيكم سعد عبدا لحيكم الفيوم 73 عبد العليم طه عبد العظيم علي بني سويف 74 محمد أحمد زين خليفة أسيوط 75 محمد على محمد عثمان القاهرة 76 سمير مشحوت عبد الشافي الجيزة 77 عبد الله محمد محمد عبد الفتاح الدقهلية 78 ايمن عبد الله حسن رضوان دمياط 79 عبد الله ايمن عبد الرحمن عطية المنوفية 80 أحمد عبد الكريم عبد البر عبد الحافظ المنيا 81 محمد طارق أحمد حامد الإسكندرية 82 عبد الحليم محمد عبد الحليم عبد الله الإسكندرية 83 شعبان السيد إبراهيم عتابي القاهرة 84 هيثم عبد الونيس بسيوني سليمان البحيرة 85 محمد اسامة محمد فايد المنوفية 86 أحمد عبد الحميد موسى على الشرقية 87 محمد جمعه أحمد محمد الشرقية 88 مصطفى عصام الدين محمد الشرقية 89 محمد موسى واصف حسين الغربية 90 سعيد عبد الفتاح حسين عبد الفتاح القاهرة 91 أحمد عبد الكريم رمضان جاد دمياط 92 محمد مسعد السيد عبده شمال سيناء 93 ممدوح عبد الفتاح محمد المهدى أسوان 94 محمد محمد يوسف محمد المنيا 95 وليد رياض عبد الحميد رياض المنيا 96 شعبان عنتر محمد حسن المنيا 97 محمد محمود أحمد عبد الغفار الفيوم 98 مصطفى محمود رمضان محمود بني سويف 99 محمود محمد عبد السلام عبد الله القاهرة 100 محمد حميدة محمد القليوبية 101 أشرف محمود عطية أحمد الدقهلية 102 محمد إبراهيم يوسف إبراهيم المنوفية 103 مجاهد عبد المنعم أحمد يونس الأقصر 104 السيد صالح محمود حسن بلاسي الشرقية 105 هاني فرج السعيد حجاج الغربية 106 محمود ثابت أحمد عبد الحافظ المنيا 107 محمد صلاح الدين على أحمد الشرقية 108 هاني عبد العزيز محمد زغلول الغربية 109 أحمد سعيد عبد الفتاح سالم الإسماعيلية 110 خالد فؤاد عبدا لرحيم بركات الفيوم 111 محمد بكرى محمد عبد المنعم الفيوم 112 محمد عبد الحميد محمد حسن غنيم الشرقية 113 محمد جابر عبد العزيز محمد بني سويف 114 صلاح عبد المجلي محمد حسين أسيوط 115 فارس خليل النوبي أحمد الأقصر 116 أحمد محمود السيد محمد القليوبية 117 محمد أحمد إبراهيم الخولى الإسكندرية 118 محمد عبدا لعزيز طه الشعراوي مرسى مطروح 119 شعبان شوقي عبد السلام القاضي كفر الشيخ 120 عبده محمد عزت كامل راشد الدقهلية 121 على سيد محمد نصر الفيوم 122 عبد المنعم ماهر محمد عبدة كفر الشيخ 123 رمضان أحمد بدوي محمدين الأقصر 124 رجــب عبد الواحــــد فــرج علي الجيزة 125 عصام ســيد أحمد عبد ربه الجيزة 126 ايمن رجب عبد السميع محمد المنوفية 127 جمال جمعه سعد إبراهيم نصار مرسى مطروح 128 محمد سقاو أبو الفضل طه قنا 129 سعيد أحمد موسى حسين الأقصر 130 نشأت محمد عبد الغفار يونس كفر الشيخ 131 أحمد بكر صديق حسين أسيوط 132 مصطفى جمال مصطفى حجازي الدقهلية 133 ماجد منتصر محمد منتصر دمياط 134 محمد السيد سليمان السيد سنجر القليوبية

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