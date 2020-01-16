شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعلان وظائف مديرى الإدارات والمدارس خلال يوليو من كل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تلاحظ قيام بعض المديريات والإدارات التعليمية بإصدار أوامر تكليف بشأن شغل وظيفة مدير و وكيل إدارة تعليمية ، و وظيفة مدير ووكيل مدرسة بالمخالفة لما ورد بأحكام القانون 155 لسنة 2007، موضحة أنه فى إطار الحرص على تطبيق مبادئ الحكومة وتحقيق الشفافية والعدالة في شغل الوظائف على مستوى الإدارات والمدارس بالمديريات وتحقيق التكامل وأعلى معدلات الأداء للوصول بالعمل إلى الوجه الامثل، يراعى الإلتزام بما نص عليه القانون 155 لسنة 2007 ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 وتعديلاته.

واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يحب الإعلان عن مديري و وكلاء الادارات التعليمية والموجهين ومديري و وكلاء المدارس خلال يوليو من كل عام على أن يتم الانتهاء من شغل هذه الوظائف قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف، و يكون الاختيار وفقا لنصوص 3 و 10 و 11 من اللائحة التنفيذية مع الالتزام ببطاقات الوصف الصادرة بالقرار الوزاري 164 لسنة 2016 والخاص بإعتماد أعضاء هيئة التعليم، على أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من السلطة المختصة اختصاصاتها وفق ما حددته المادة 10 من اللائحة التنفيذية وان يكون ضمن اعضاء اللجنة عناصر فنية وقانونية وإدارية.

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