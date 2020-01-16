شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب أطباء المنيا: استقرار وضع الطبيبات المصابات بالحادث عدا حالة خطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ناصر زغلول، نقيب أطباء المنيا، إن الوضع الصحى للطبيبات المصابات بالحادث المأساوي الذى تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا، أمس الأربعاء 15 يناير 2020، والذي أدى لإستشهاد طبيبتين، وإصابة 12 طبيبة، حاليا أصبح مستقر، عدا حالة طبيبة واحدة فقط مازالت فى وضع حرج حتى الآن، مشيرا إلى أن النقابة لن تترك المصابين لحين الاطمئنان على وضعهم الصحى، وسيتم إجراء زيارات يومية لهم فى المستشفيات القاهرة.

وأوضح زغلول، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مجلس النقابة سيبدأ التواصل مع أهالى ضحايا الحادث والمصابين لتقديم كافة سبل الدعم لهم، مشيرا إلى أن وفد من النقابة الفرعية بالمحافظة، شارك بالحضور فى تشييع جثمانين الطبيبتين، "الطبيبة رانيا محرم محمد حسين، والطبيبة سماح نبيل عوض"، صباح اليوم الخميس، مؤكدا أن مجلس النقابة الفرعية المجلس في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات من النقابة.

كانت نقابة أطباء المنيا، قد أعلنت تكلفيها المستشار القانونى بتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق مع كل المتسببين في هذه المأساة، مطالبة الحكومة بمعاملة الضحايا وأسرهم معاملة الشهداء مادياً وأدبيا، واعتبار كل الحالات إصابة عمل، وتقديم الدعم المادي والمعنوي من كل من نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية للضحايا.

وطالبت نقابة أطباء المنيا، بإنهاء المركزية لهذه الدورات وإقامة مركز تدريب بالمحافظة، مع ضرورة التواصل والتنسيق مع النقابة فى كل ما يتعلق بأنشطة المديرية التى تخص الأطباء، ومطالبة وزارة الصحة بعمل تعاقدات مع هيئة السكة الحديد على غرار الهيئات الأخرى، وتكليف أعضاء المجلس بالانتقال لمتابعة حالة الطبيبات المصابات يومياً، مشيرة إلى ان المجلس في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة.