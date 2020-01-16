شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر: مصر حرصت على صياغة أجندة التنمية المستدامة 2030 برعاية السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، أن الأقصر كانت وما زالت مهد الحضارات والتنمية المستدامة منذ آلاف السنين، وحرصت مصر مؤخراً علي صياغة أجندة التنمية المستدامة 2030 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ولابد من تضافر كافة الجهود لدعم التنمية الاجتماعية والمستدامة والاقتصادية خاصة في صعيد مصر من خلال تشجيع الاستثمار وطرح الأراضى المرفقة، بتطوير البنية الأساسية من المياه والكهرباء والطرق والصحة والتعليم، موجها الشكر لجمعية الارومان والقائمين علي هذا المؤتمر.

جاء ذلك كلمته التى ألقاها نيابة عن محافظ الأقصر، خلال انعقاد المؤتمرالأول للتنمية المستدامة بالمحافظة، الذى أطلق بحضور كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ويستمر حتى 19يناير الجارى لدعم خطط الدولة 2030 فى مجال التنمية المستدامة وبمشاركة خبراء عالميين وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية وعربية وإقليمية وعالمية.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أشارت إلى التنمية العمرانية في استراتيجية التنمية المستدامة"رؤية مصر 2030 ،" لافته إلى أن الأهداف الاستراتيجية للتنمية العمرانية تتمثل فى زيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان، إلى جانب الإرتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، بالإضافة إلى تعظيم استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر إقليميًا ودوليًا لافته إلى أن حجم الاستثمار العام الموجه للبنية الأساسية خلال خمس سنوات بلغ نحو 940 مليار جنيه، حيث تم خلال عام 18/2019 وحده تنفيذ طرق جديدة بأطوال 250 كم، تجديد طرق بطول 1000 كم، وتطوير مسافة 6385 كم من السكة الحديد وتطوير 64 مزلقان، كما تم تنفيذ 125 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج القومي للإسكان.

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