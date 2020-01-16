تأييد منع اللاعب إبراهيم سعيد من السفر لامتناعه عن دفع نفقة طليقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:
أيدت محكمة أسرة المعادي، اليوم الخميس، الأمر الوقتي الصادر بمنع اللاعب السابق إبراهيم سعيد من السفر لعدم سداده النفقة المتجمد عليه لطليقته.
وقال هيثم حمدالله، محامي ابتسام علاء، طليقة اللاعب إن المحكمة رفضت التظلم المقدم من الأخير لإلغاء منعه من السفر.
كان هيثم السيد حمدالله، محامي طليقة اللاعب إبراهيم سعيد، تقدم بطلب وضع إبراهيم سعيد على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد، أمام محكمة أسرة المعادي، لصدور حكم قضائي ضده بالحبس رقم 196 أسرة لسنة 2017 صادر لصالح طليقته ابتسام علاء حسن.
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