بقيمة 12 مليون جنيه .. الداخلية تحبط استيراد مستحضرات تجميل مجهولة المصدر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أحبطت الأجهزة الأمنية، محاولة استيراد 5 مليون عبوة مستحضرات تجميل، مجهولة المصدر، عبر ميناء الإسكندرية البحري، بإجمالي وزن 7 أطنان. معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية البحري، أفادت قيام أحد الأشخاص (مقيم بأكتوبر بمحافظة الجيزة) باستيراد رسالة من إحدى الدول العربية مشمولها "أثاث" داخل إحدى الحاويات، تحوي بداخلها بضائع محظور دخولها للبلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية -جمركية)، أسفرت أعمالها عن ضبط (5 مليون عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع "مجهولة المصدر " بإجمالي وزن " 7 أطنان" – 2 جهاز طبي "خاص بتركيب العدسات اللاصقة")، قُدرت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة بمبلغ 12 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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