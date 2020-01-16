بالفيديو .. الداخلية تضبط 350 طربة حشيش بحوزة 3 أشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 3 أشخاص بحوزتهم 350 طربة لمخدر الحشيش، في محافظتي البحيرة ومرسى مطروح.
تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفادت قيام (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة) بالإتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة مركز شرطة حوش عيسى مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، بحوزته (250 طربة من مخدر الحشيش -وزنت 25 كيلو جرام-مبلغ مالي، هاتف محمول)، قٌدرت قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و750 ألف جنيه تقريباً.
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط عاطلين، حال استقلالهما سيارتين، بحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 64 كيلو جرام.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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