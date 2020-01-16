نائب المنيا بعد حادث "الطبيبات": أُعد استجوابًا لوزيرة الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عضو البرلمان عن دائرة بندر المنيا، إن حادث طبيبات المنيا بطريق الكريمات لن يمر مرور الكرام، مشددًا على ضرور محاسبة جميع المسئولين.

وأضاف "جمال"- في تصريحات صحفية، الخميس- "كل من قصر في أداء واجبه لابد أن يكون له جزاء من القانون والمجتمع"، مؤكدًا أنه "لن يترك حق الشهداء الذين راحوا ضحية الاستهتار".

Advertisements

وأضاف نائب المنيا أنه سبق وحذر من هذا الطريق أكثر من مرة منذ سنوات بحضور وزير النقل السابق هشام عرفات، وطالبه بضرورة عودة قطار الساعة الرابعة الذي كان يخدم أهالي المنيا وبني سويف وبعض قرى الجيزة للتخفيف علىالأهالي، وحمايتهم مما وصفهم بـ"عفاريت الأسفلت الذين أصبحو مندوبين للموت".

وأوضح أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور علي عبد العال موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير النقل وجميع الجهات المعنية لسرعة محاسبة المسئولين عن الحادث.

وذكر عضو المنيا، أنه يجهز لاستجواب شامل ضد وزيرة الصحة موثق بالأدلة للمحاسبة والمراجعة، وأن هناك متابعة للمصابين ولأسر الضحايا الذين قضوا في الحادث الأليم.