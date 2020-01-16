مصادر بـ"الصحة" تنفي إحالة طبيبة بالمنيا للتحقيق لعدم حضورها تدريب الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت مصادر بوزارة الصحة، إنه لا صحة لما تردد بإحالة طبيبة للتحقيق بمحافظة المنيا، على إثر تخلفها عن حضور تدريب نظمته الوزارة، الأربعاء الماضي.

وأضافت المصادر، أن واقعة إحالة الطبيبة للتحقيق تعود إلى الشهر الماضي، بسبب مرور مفاجئ على الوحدة الصحية التي تعمل بها، ولم تكن متواجدة وقتها.

كانت طبيبة كتبت عبر حسابها على "فيسبوك"، أن الإدارة الصحية بالمنيا أحالتها للتحقيق بسبب تخلفها عن حضور تدريب نظمته الوزارة بالعباسية. بالعودة إلى حسابها تبين ازالتها للمنشور.

ولقى 4 أشخاص مصرعهم بينهم طبيبتين، وأصيب 17 آخرين، جراء حادث السير الذي وقع أمس الأربعاء، لميكروباص يقل طبيبات كنّ في طريقهن لحضور تدريب بمعهد تدريب الأطباء التابع لوزارة الصحة بالعباسية.