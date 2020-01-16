أخبار مصر | حزب الوفد: قاعدة برنيس إنجاز جديد يضاف للقوات المسلحة

التحية والتقدير والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة افتتاح أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر أمس الأربعاء، وهى قاعدة برنيس العسكرية، والتي تعد إنجازا جديدا من إنجازات القوات المسلحة المصرية، والتي تم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل التي تنتهجها قواتنا المسلحة المصرية الباسلة وعلى رأسها الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لبناء قواعد عسكرية تكون ركيزة أساسية لتنفيذ القوات المسلحة أي مهام بنجاح من أجل أمن وسلامة واستقرار الوطن.

وأشاد الحزب، بإنشاء القاعدة العسكرية الجديدة في زمن قياسي خلال أشهر معدودات لتضاف إلى قلاع مصر العسكرية في الاتجاه الجنوبي الاستراتيجي، مما يعزز من التصنيف العالمي لقواتنا المسلحة المصرية الباسلة بين جيوش العالم، ويرفع من كفاءة أفرادها القتالية استعدادًا لتنفيذ أي مهام قتالية من أجل أمن وسلامة الوطن.



وأكد الوفد، أنه منذ نشأته في العهد الملكي، منذ مائة عام وهو حزب الأغلبية لعقود عدة رافعا شعار “الدين لله والوطن للجميع” وكان معارضا منذ نشأته وبداية تاريخه، من أجل مصلحة مصر العليا، إلا أنه الآن يؤكد مساندته ووقوفه إلى جوار الدولة الوطنية لمواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه الوطن، ومؤكدًا أن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية إنجاز ضخم يفخر به المصريون جميعا.



وأشار المستشار بهاء الدين أبوشقة، إلى أن حزب الوفد إذا كان قد قام على المعارضة إلا أنها معارضة بناءة تبنى ولا تهدم، مضيفًا: "اليوم ونحن إزاء رئيس وقائد وطني عظيم لا يملك أحد إلا التأكيد على مساندته بسبب حرص الرئيس السيسي، على استكمال المشروع الوطني نحو بناء دولة ديمقراطية يحقق فيها الأمن والأمان وسلامة البلاد وينتعش فيها الاقتصاد رغم أن مصر تواجه ظروف حرب اقتصادية، إلا أننا نشهد ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، واستقرار الأوضاع في البلاد، مما يبعث برسالة للعالم بأن مصر لديها جيش وطني قوى يعمل على حماية البلاد بالتوازي مع دعم الاقتصاد المصري الوطني من خلال المشروعات القومية الكبرى، وكل هذا يؤكد أننا أمام رئيس وطني أسهم في تغيير خريطة مصر العسكرية والتنموية، معتمدًا على إنشاء بنية قومية وإنجاز مشروعات تنموية عملاقة تحقق الرخاء للمصريين، وتوفر المزيد من فرص العمل وتفتح آفاق المستقبل أمام أبناء الوطن، في ظل قيادة حكيمة وجيش قوى وطني".