أخبار مصر | غدا.. "الأطباء" تعقد اجتماعا لبحث تداعيات حادث المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "الأطباء" تعقد اجتماعا لبحث تداعيات حادث المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد نقابة الأطباء، غدا الجمعة، اجتماعا مع عدد من نقباء فرعيات الأطباء مع أعضاء مجلس النقابة العام، لبحث إجراءات مواجهة كارثة طبيبات المنيا وتداعياتها، وتنسيق المواقف والرؤية لمساندة الأطباء، كما سيبحث الاجتماع تفعيل القرارات التى أصدرتها النقابة العامة في بيانها الرسمى أو التى أصدرتها النقابات الفرعية.

وكانت النقابة أصدرت اليوم عدة قرارات وهى:

أولا: التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى في الواقعة ضد كل من تسبب فى إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الاطباء مما عرض حياتهم للخطر.

ثانيا: إحالة الأطباء المسئولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة.

ثالثا: تطالب النقابة بأن يتم إقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات، أما حالة ضرورة الإنتقال لأى محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل الإنتقال الآمنة على أن يتم إخطار الأطباء بأى مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل.

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رابعا: ضرورة اتخاذ إجراءات إحتساب الوفيات والإصابات "إصابة عمل"، مع تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن إستدعى الأمر السفر للخارج.

خامسا: إعلان الحداد العام بنقابة الأطباء لمدة ثلاثة أيام، واقامة تأبين للشهيدات بمدينة المنيا بالتنسيق مع نقابة أطباء المنيا ويحضره أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية.

سادسا: رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالى الشهداء وللمصابين.

سابعا: تقديم جميع سبل الدعم القانونى والنقابى لأهالى الشهداء وللمصابين.